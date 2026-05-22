Il fine settimana del 23 e 24 maggio 2026 coincide con il Primo Quarto di Luna, che porta con sé una richiesta di decisioni da prendere. Le temperature iniziano ad aumentare, portando una sensazione di primavera avanzata. Molti sono pronti a pianificare un'escursione, mentre altri preferiscono trascorrere il tempo in modo più tranquillo in città. La presenza della Luna invita a riflettere su scelte e percorsi da seguire nei giorni a venire.

L'oroscopo del weekend 23 e 24 maggio 2026 arriva con i primi caldi veri e la voglia di una gita fuori porta o di un sabato lento passato in città. Il cielo accompagna bene: sabato pomeriggio la Luna raggiunge il Primo Quarto e chiede di trasformare un'idea in un gesto concreto, mentre Venere appena entrata in Cancro riporta gli affetti e la casa al centro della scena. Firma: Artemide – Aggiornato il 22 maggio 2026 Questo è un weekend di code più che di eventi nuovi. Sabato e domenica si aprono subito dopo due transiti vivaci di venerdì: il Sole che incrocia Urano, con il suo bisogno di aria e di cambiamento, e Venere in tensione con Nettuno, che lascia un velo da diradare sul fronte sentimentale. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Oroscopo del weekend 23 e 24 maggio 2026: il Primo Quarto di Luna che chiede una scelta

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