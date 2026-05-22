OroArezzo quando l’oro luccica meno

A OroArezzo, la fiera dedicata all’oreficeria, i padiglioni risultano meno affollati rispetto agli anni passati, con spazi vuoti e espositori ridotti del cinquanta per cento. Alcuni stand sono semi-deserti e tra le bancarelle si notano anche oggetti fuori posto, come alcune lattine lasciate sui banconi. La manifestazione, che in passato attirava un pubblico numeroso e una vasta partecipazione di aziende, mostra ora segnali di diminuzione di presenza e attività.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Tra padiglioni semivuoti, espositori dimezzati e qualche lattina fuori posto, la fiera aretina sembra aver perso un po’ dello smalto di un tempo. Dopo qualche anno sono tornato a visitare OroArezzo. Molti imprenditori orafi mi hanno raccontato le difficoltà degli ultimi mesi e, in effetti, si tratta di un fenomeno che va ben oltre i confini aretini. La crisi dei consumi, l’incertezza economica e la prudenza delle famiglie hanno ridotto la propensione all’acquisto un po’ ovunque nel mondo. Contro questi fattori, anche aziende sempre più qualificate e competitive possono fare ben poco. Resta però una sensazione difficile da ignorare. Rispetto a qualche anno fa, gli espositori appaiono sensibilmente diminuiti. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - OroArezzo, quando l’oro luccica meno ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Portonovo, non è tutto oro quello che luccicaANCONA – Buongiorno, vi segnalo con le foto allegate una situazione di degrado cronica negli anni che sistematicamente segnalo all’Urp del Comune di... Silvia Salis, non è tutto oro quel che luccica: cosa succede all’astro nascente del campo largoA poco più di un anno dall’elezione, il profilo politico di Silvia Salis continua a dividere.