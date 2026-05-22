Oria rafforza la rete di accoglienza e inclusione | inaugurato l' alloggio sociale

Oggi si è tenuta l'inaugurazione di un nuovo alloggio sociale destinato ad adulti in difficoltà nella zona. L'apertura di questa struttura mira a offrire un supporto pratico alle persone che si trovano in condizioni di vulnerabilità, rafforzando il sistema di accoglienza locale. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti della comunità e delle istituzioni, che hanno sottolineato l’impegno per migliorare la qualità di vita di chi ha bisogno di assistenza.

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