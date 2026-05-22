Oria rafforza la rete di accoglienza e inclusione | inaugurato l' alloggio sociale

Da brindisireport.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si è tenuta l'inaugurazione di un nuovo alloggio sociale destinato ad adulti in difficoltà nella zona. L'apertura di questa struttura mira a offrire un supporto pratico alle persone che si trovano in condizioni di vulnerabilità, rafforzando il sistema di accoglienza locale. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti della comunità e delle istituzioni, che hanno sottolineato l’impegno per migliorare la qualità di vita di chi ha bisogno di assistenza.

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ORIA - “L’inaugurazione del nuovo Alloggio sociale per adulti in difficoltà rappresenta un passo importante per la nostra comunità e un segnale concreto di attenzione verso le persone più fragili del territorio”. Con queste parole il sindaco di Oria Cosimo Ferretti commenta l’apertura della. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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