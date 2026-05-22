Organizzazioni che apprendono

Da ildenaro.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le organizzazioni che apprendono sono ambienti che cercano di migliorarsi costantemente attraverso l’innovazione e l’integrazione di diversi ambiti del sapere. Queste realtà combinano scienza, tecnologia, ingegneria, arte e matematica per sviluppare nuove idee e soluzioni. Investono risorse e tempo nell’apprendimento continuo, creando un ambiente dinamico e adattabile. La collaborazione tra queste discipline permette di affrontare le sfide in modo più efficace e di favorire la crescita professionale dei membri.

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Le organizzazioni che apprendono sono ambienti tanto più attraenti in quanto investono nell’integrazione della creatività, ovvero nell’alleanza tra scienza, tecnologia, ingegneria, arte e matematica. Il loro spazio di interazione è un luogo sicuro dove le persone possono giocare con le idee, abbassare la guardia ed essere sé stesse senza timore di ripercussioni o negatività. Le organizzazioni che apprendono sono dotate di laboratori sperimentali in cui la conoscenza esperienziale (l’esperienza acquisita) e l’apprendimento esperienziale (l’esperienza acquisita attraverso la sperimentazione) interagiscono nello sviluppo di modelli di business. Inoltre, disimparando, le organizzazioni che apprendono evitano la trappola del successo e rompono tradizioni e regole date per scontate come immutabili. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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