Ordine d’arrivo Giro d’Italia di oggi | spettacolare acuto di Bettiol a Verbania
Nella tappa di oggi del Giro d’Italia, l’arrivo si è svolto a Verbania, dove un ciclista ha concluso in modo spettacolare. La corsa ha visto un attacco deciso nelle fasi finali, con il vincitore che ha superato gli avversari negli ultimi metri. La gara si è svolta senza incidenti principali e ha coinvolto numerosi atleti in un percorso caratterizzato da salite e discese, portando a un arrivo emozionante e combattuto.
La vigilia del tappone alpino si tinge d’azzurro. Un magistrale Alberto Bettiol, grazie ad un perentorio attacco nel finale di gara, si aggiudica la tredicesima tappa del Giro d’Italia, Alessandria-Verbania di 189 chilometri e regala all’Italia il terzo successo nell’edizione numero 109 della Corsa Rosa. Il corridore della XDS Astana Team, squadra che centra il suo terzo successo, parte a pochi metri dalla cima della salita di Ungiasca, quando mancano tredici chilometri alla conclusione, supera il norvegese Andreas Leknessund della Uno-X Mobility a doppia velocità e s’invola verso il traguardo. Lo scandinavo Andreas Leknessund, staccato di venticinque secondi, deve accontentarsi della seconda piazza, mentre il belga Jasper Stuyven della Soudal Quick-Step, chiude in terza posizione con un ritardo di 44”. 🔗 Leggi su Oasport.it
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