A Orbetello si svolge Degustatus, un evento dedicato al vino che coinvolge il centro storico e le botteghe locali. I partecipanti possono seguire un percorso che collega le cantine alle attività commerciali del borgo, visitando diverse locations lungo il tragitto. Durante l’evento, si svolgerà una masterclass esclusiva condotta da esperti del settore, prevista in una location selezionata nel centro cittadino. L’iniziativa mira a valorizzare le produzioni vinicole e l’artigianato locale, coinvolgendo residenti e visitatori.

? Punti chiave Come funziona il percorso tra le cantine e le botteghe?. Dove si terrà la masterclass esclusiva con gli esperti?. Quanto costa il calice ufficiale per accedere alle degustazioni?. Perché l'evento ha deciso di escludere la parte gastronomica?.? In Breve 30 maggio e 31 maggio degustazioni in corso Italia dalle 16 alle 21.. Calice ufficiale e Degusta Card disponibili al prezzo di 10 euro.. 1 giugno masterclass a Talamone con Emiliano Leuti e Caterina Tulino a 30 euro.. Vendita bottiglie affidata a bar e ristoranti limitrofi agli stand dei produttori.. Dal 30 maggio al primo giugno il centro storico di Orbetello ospiterà Degustatus, un nuovo itinerario enologico che porterà i migliori produttori della Maremma tra le strade del borgo lagunare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Orbetello si tinge di vino: nasce Degustatus tra borgo e botteghe

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