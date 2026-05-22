Operazione Tutto Chiaro | maxi blitz contro la pirateria 300 milioni di danni

La Guardia di Finanza di Ravenna ha condotto una vasta operazione chiamata “Tutto Chiaro” che ha portato a sequestri e accertamenti in diverse regioni italiane. L’indagine ha riguardato un’organizzazione coinvolta nella pirateria informatica, con danni stimati intorno ai 300 milioni di euro. Durante le attività sono stati sequestrati strumenti e documenti relativi alle attività illecite, e sono state identificate numerose persone coinvolte nel network criminale. L’operazione si inserisce in un più ampio sforzo contro le illegalità nel settore digitale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui