Operazione Tutto Chiaro | maxi blitz contro la pirateria 300 milioni di danni
La Guardia di Finanza di Ravenna ha condotto una vasta operazione chiamata “Tutto Chiaro” che ha portato a sequestri e accertamenti in diverse regioni italiane. L’indagine ha riguardato un’organizzazione coinvolta nella pirateria informatica, con danni stimati intorno ai 300 milioni di euro. Durante le attività sono stati sequestrati strumenti e documenti relativi alle attività illecite, e sono state identificate numerose persone coinvolte nel network criminale. L’operazione si inserisce in un più ampio sforzo contro le illegalità nel settore digitale.
Una maxi operazione della Guardia di Finanza di Ravenna, denominata ufficialmente “Tutto Chiaro”, ha portato ieri all’esecuzione di oltre 100 perquisizioni e sequestri su tutto il territorio nazionale, su delega della Procura di Bologna, con l’obiettivo di smantellare una rete di distribuzione illegale di contenuti a pagamento di piattaforme come Sky, DAZN, Netflix, Disney+ e Spotify. Il danno stimato sfiora i 300 milioni di euro. Al centro dell’indagine, avviata grazie a un’attività di monitoraggio sui social media, c’è una tecnologia fino ad oggi mai individuata dagli investigatori: un’applicazione chiamata CinemaGoal, distribuita sui dispositivi degli utenti finali con la funzione di connetterli a un server estero per decriptare i contenuti audiovisivi protetti. 🔗 Leggi su Tutto.tv
Sullo stesso argomento
Maxi operazione della Guardia di finanza contro la pirateria audiovisiva: più di 300 milioni di diritti non riscossiNella giornata di ieri, la Guardia di finanza di Ravenna, con il supporto dei nuclei speciali tutela privacy e frodi tecnologiche e beni e servizi,...
Blitz internazionale contro IPTV: colpite Sky, DAZN e Netflix con 300 milioni di danniBlitz internazionale contro la pirateria su Sky, DAZN e Netflix: oltre 100 perquisizioni e danni stimati in 300 milioni di euro.
Tutto Venezia Sport. . TALK SHOW TVS - Il punto sul #CALCIOMERCATO del #VENEZIA facebook
Blitz Tutto Chiaro contro il nuovo ‘Pezzotto’. Perquisizioni e sequestri anche in Calabria, migliaia di soggetti coinvoltiPer la prima volta in Italia scoperta un'innovativa infrastruttura tecnologica che andava oltre la classica IPTV. Il sistema si basava su un'app installata direttamente sui dispositivi dei clienti. St ... quicosenza.it
Maxi operazione della GdF a Ravenna contro la pirateria audiovisivaLa Guardia di Finanza di Ravenna ha chiuso un'operazione denominata Tutto chiaro contro la pirateria audiovisiva che ha visto coinvolti migliaia di soggetti tra Italia, Francia e Germania. Le ipotes ... tg24.sky.it
[Vardon] Sì, il proprietario dei Cleveland Cavaliers Dan Gilbert ha davvero noleggiato 25 autobus, riempiendoli con quasi 1.400 persone... I Pistons hanno dato ai Cavs alcuni biglietti extra, per citare una fonte della lega, ma era chiaro che gli abitanti del Nor reddit