Operazione contro il pezzotto | multa per 1000 fruitori del servizio illecito
La Guardia di Finanza di Ravenna ha portato a termine un'operazione contro un servizio di streaming illegale, noto come “pezzotto”. Durante le indagini sono stati identificati circa 1.000 utenti che avevano utilizzato la piattaforma senza autorizzazione. A ciascun fruitore è stata comminata una multa, mentre sono state sequestrate apparecchiature utilizzate per fornire il servizio illecito. L’intervento si è svolto con il supporto dei Nuclei Speciali e ha portato all’individuazione dei responsabili della gestione dell’attività non autorizzata.
Tempo di lettura: 3 minuti La Guardia di Finanza di Ravenna, con il supporto dei Nuclei Speciali Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche e Beni e Servizi e di numerosi reparti del Corpo, ha eseguito oltre 100 perquisizioni e sequestri su tutto il territorio nazionale delegati dalla Procura di Bologna in esito a un’indagine volta a contrastare l’illecita diffusione di abbonamenti “pirata” acquistati da numerosissimi clienti per accedere alla fruizione di contenuti audiovisivi a pagamento offerti, in particolare, dalle piattaforme “SKY”, “Dazn”, “Netflix”, “Disney+”, “Spotify”. L’operazione, che nasce da un’attività di monitoraggio effettuata sui... 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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