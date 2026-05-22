Operazione contro il pezzotto | multa per 1000 fruitori del servizio illecito

La Guardia di Finanza di Ravenna ha portato a termine un'operazione contro un servizio di streaming illegale, noto come “pezzotto”. Durante le indagini sono stati identificati circa 1.000 utenti che avevano utilizzato la piattaforma senza autorizzazione. A ciascun fruitore è stata comminata una multa, mentre sono state sequestrate apparecchiature utilizzate per fornire il servizio illecito. L’intervento si è svolto con il supporto dei Nuclei Speciali e ha portato all’individuazione dei responsabili della gestione dell’attività non autorizzata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui