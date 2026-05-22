Operaio comunale travolto Assolti sindaco e tecnico

Un operaio comunale di 54 anni, impiegato come stradino nel Comune di Carimate e residente in provincia, è deceduto il 3 aprile 2021 dopo aver trascorso otto mesi in coma. L’uomo, padre di tre figli, lavorava nel settore da 25 anni. Recentemente, sono stati pronunciati assoluzioni per il sindaco e un tecnico coinvolti in un procedimento legale riguardante l’incidente che ha portato alla sua morte.

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Giacomo Carpignano operaio di Mariano Comense, 54 anni e tre figli, dipendente come stradino del Comune di Carimate da 25 anni, era morto il 3 aprile 2021, dopo otto mesi di coma. L’incidente che lo aveva ridotto in una condizione irreversibile, era avvenuto il 20 luglio 2020 in via Papa Giovanni XXIII a Carimate, dove una Kawasaki Er-6N, guidata da un uomo di 43 anni di Cantù, lo aveva investito poco dopo una curva, mentre inseguiva un maialino scappato al proprietario. Una tragedia per la quale due anni fa il conducente della moto aveva patteggiato 9 mesi di reclusione, mentre avevano scelto di andare a processo gli altri due imputati, che... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Operaio comunale travolto . Assolti sindaco e tecnico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Morte dell’operaio in autostrada, assolti gli imputati del Cas accusati di omissioni: "Il fatto non sussiste" Castelfiorentino, è morto l’operaio travolto da una betonieraCastelfiorentino (Firenze), 29 aprile 2026 – E’ morto l’operaio di origini albanesi travolto da una betoniera la mattina del 27 aprile. Operaio comunale travolto . Assolti sindaco e tecnicoGiacomo Carpignano operaio di Mariano Comense, 54 anni e tre figli, dipendente come stradino del Comune di Carimate ... ilgiorno.it Operai comunali assolti. Guerra per le spese legaliAlcuni dei 15 dipendenti accusati di truffa e peculato per il ’caso cantiere’ del 2017 ora chiedono il rimborso all’amministrazione: udienza giovedì prossimo. msn.com