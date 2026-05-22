Open House 2026 320 visitatori e prenotazioni al completo per Palazzo Corrodi sede di Cassa geometri
Palazzo Corrodi, sede della Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti, ha aperto le sue porte a più di 320 visitatori durante l'evento Open House Roma, giunto alla sua ottava edizione. L'edificio storico ha registrato tutte le prenotazioni per le visite, confermando l'interesse del pubblico nel visitare questo monumento. La manifestazione si svolge in giornata, attirando appassionati e curiosi desiderosi di scoprire gli spazi dell'edificio che ospita l'ente di previdenza dei professionisti.
Roma, 22 mag. (AdnkronosLabitalia) - Palazzo Corrodi, edificio storico sede della Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti, apre le porte a un pubblico di oltre 320 visitatori, aderendo, per l'ottavo anno consecutivo, alla manifestazione Open House Roma. Il programma del festival dell'architettura, che accompagna curiosi e appassionati alla scoperta di luoghi della Capitale di grande valore storico-culturale solitamente inaccessibili al pubblico, prevede per la sede della Cassa due giornate di apertura, sabato 23 e domenica 24 maggio, dalle 10 alle 17.45. Le prenotazioni, già esaurite da giorni, confermano il successo dell'iniziativa. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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