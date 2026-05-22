Open House 2026 320 visitatori e prenotazioni al completo per Palazzo Corrodi sede di Cassa geometri

Palazzo Corrodi, sede della Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti, ha aperto le sue porte a più di 320 visitatori durante l'evento Open House Roma, giunto alla sua ottava edizione. L'edificio storico ha registrato tutte le prenotazioni per le visite, confermando l'interesse del pubblico nel visitare questo monumento. La manifestazione si svolge in giornata, attirando appassionati e curiosi desiderosi di scoprire gli spazi dell'edificio che ospita l'ente di previdenza dei professionisti.

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