Open Day Carta d’Identità Elettronica | 23 e 24 maggio a Roma

Sabato 23 e domenica 24 maggio si terrà a Roma un open day dedicato alla carta d’identità elettronica. L’evento offre l’opportunità di conoscere le procedure di rilascio e aggiornamento del documento digitale. Durante le giornate, sarà possibile recarsi presso gli uffici comunali aperti al pubblico per richiedere o ottenere informazioni sulla carta elettronica. L’iniziativa si svolge in due giorni consecutivi e coinvolge diversi uffici comunali della città.

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Nuovo open day dedicato alla carta d’identità elettronica in programma sabato 23 e domenica 24 maggio. Previste le aperture straordinarie degli ex PIT, del punto di rilascio di via Petroselli, 52 e nei Municipi II, VII e XI. L’invito è rivolto in particolare a chi è ancora in possesso della carta d’identità cartacea (CIC), che avrà priorità nell’accesso al servizio durante gli open day. Si ricorda infatti che dal 3 agosto 2026 tutte le carte d’identità cartacee cesseranno di essere valide, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento. Per poter richiedere la carta d’identità in occasione degli open day è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile a partire dalle ore 9 di venerdì 22 maggio fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno . 🔗 Leggi su Funweek.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Open Day Carta dIdentità Elettronica Sullo stesso argomento Roma: open day per la carta d’identità, appuntamenti il 23 e 24 maggio? Domande chiave Come evitare che la vecchia carta d'identità diventi inutilizzabile? Quando si aprono le prenotazioni per gli appuntamenti... #OpenDay Carta d'identità Elettronica 23/05, Municipi II, VII e XI ex PIT, via Petroselli 52. 24/05 ex PIT e via Petroselli,52. Prenotazioni da 22/05 ore 9 Priorità per chi è in possesso della carta d'identità cartacea. tinyurl.com/mcvvuzvw x.com Open Day Carta d’Identità Elettronica: 23 e 24 maggio a RomaNuovo open day dedicato alla carta d'identità elettronica in programma sabato 23 e domenica 24 maggio. Previste le aperture straordinarie ... funweek.it Magliano Alpi, due giorni di Open Day per il passaggio alla carta d'identità elettronicaIl Comune accelera il rinnovo dei documenti in vista della scadenza definitiva del 2026: appuntamenti straordinari il 23 e 24 maggio ... cuneodice.it