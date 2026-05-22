Open Day Carta d’Identità Elettronica | 23 e 24 maggio a Roma

Da funweek.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 23 e domenica 24 maggio si terrà a Roma un open day dedicato alla carta d’identità elettronica. L’evento offre l’opportunità di conoscere le procedure di rilascio e aggiornamento del documento digitale. Durante le giornate, sarà possibile recarsi presso gli uffici comunali aperti al pubblico per richiedere o ottenere informazioni sulla carta elettronica. L’iniziativa si svolge in due giorni consecutivi e coinvolge diversi uffici comunali della città.

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Nuovo open day dedicato alla carta d’identità elettronica in programma  sabato 23 e domenica 24 maggio. Previste le aperture straordinarie degli  ex PIT,  del  punto di rilascio di via Petroselli, 52 e nei Municipi II, VII e XI. L’invito è rivolto in particolare a chi è ancora in possesso della carta d’identità cartacea (CIC), che avrà priorità nell’accesso al servizio durante gli open day. Si ricorda infatti che  dal 3 agosto 2026 tutte le carte d’identità cartacee cesseranno di essere valide, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento. Per poter richiedere la carta d’identità in occasione degli open day è sempre  obbligatorio l’appuntamento, prenotabile  a partire dalle ore 9 di venerdì 22 maggio  fino a esaurimento disponibilità sul sito  Agenda CIE del Ministero dell’Interno . 🔗 Leggi su Funweek.it

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