Il 1° maggio segna un momento cruciale per l’Opec e gli Emirati Arabi Uniti, che decidono di uscire dall’organizzazione dopo quasi 60 anni di adesione. La decisione arriva in un periodo di tensioni tra i paesi membri, con differenze di vedute sulle politiche di produzione di petrolio. La rottura rappresenta una svolta significativa, considerando che gli Emirati Arabi Uniti sono stati tra i membri più influenti e storicamente coinvolti nelle decisioni dell’organizzazione. La loro uscita potrebbe cambiare gli equilibri nel mercato petrolifero globale.

L’adesione all’Opec è più vecchia degli Emirati Arabi Uniti stessi. Eppure il 1° maggio, dopo 59 anni, la federazione ha lasciato l’Organizzazione, spezzando un legame che risaliva al 1967, quattro anni prima della loro fondazione, quando l’emirato di Abu Dhabi aderì al cartello petrolifero più potente del mondo. Allora, sebbene sedesse su ingenti riserve di greggio, era solo uno dei tanti Paesi decolonizzati, mentre oggi è una potenza regionale con una strategia precisa e, a quanto pare, sbatte la porta senza rimpianti. L’annuncio, diramato attraverso l’agenzia di stampa ufficiale Wam, parla di «visione strategica ed economica a lungo termine» ed «evoluzione del profilo energetico» ma il messaggio è chiaro. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Opec: il grande strappo degli Emirati Arabi è la fine di un’era?

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LO STRAPPO DEGLI EMIRATI ARABI UNITI ALLOPEC: CROLLA IL VECCHIO ORDINE DEL PETROLIO - con M. Milano

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