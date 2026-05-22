Ondo vola | il protocollo RWA cresce del 64% con la tokenizzazione

Il protocollo Ondo vola, registrando un aumento del 64% nel suo protocollo RWA grazie alla tokenizzazione. La crescente diffusione di questa tecnologia riguarda anche la possibilità di convertire azioni come NVIDIA in token digitali. Inoltre, si osserva una diminuzione dell’uso delle stablecoin a favore dei prodotti Ondo. Questi cambiamenti evidenziano un’accelerazione nell’adozione di strumenti di investimento basati sulla tokenizzazione e sui nuovi modelli di finanza decentralizzata.

? Domande chiave Come può la tokenizzazione di azioni come NVIDIA influenzare il prezzo ONDO?. Perché gli investitori stanno abbandonando le stablecoin per i prodotti Ondo?. Quali nuovi obiettivi di prezzo può raggiungere il token dopo il rally?. Come sta cambiando la gestione dei capitali tra finanza tradizionale e blockchain?.? In Breve Valore asset tokenizzati a 3,85 miliardi di dollari con crescita mensile del 6,78%.. Holder saliti a 110.615 persone con volumi di trasferimento a 2,69 miliardi di dollari.. Lancio Ondo Global Markets a settembre 2025 per azioni e ETF come NVIDIA.. Prezzo ONDO dopo minimo di 0,2015 USDT a febbraio punta a 0,5640 USDT. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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