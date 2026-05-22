Un'onda di caldo sta per interessare diverse regioni, con l'anticiclone che farà salire le temperature fino a 35°C tra sabato e lunedì. Le aree più colpite sono quelle pianeggianti, dove si registreranno i valori più elevati. Chi possiede piante o auto dovrà prendere precauzioni per evitare danni da calore, come irrigare le piante e cercare di mantenere l’auto in zone ombreggiate. Le previsioni indicano un rapido aumento dei termometri nelle prossime ore.

? Punti chiave Dove colpirà il picco massimo tra sabato e lunedì?. Come proteggere le piante e l'auto con questo salto termico?. Quali zone rischiano l'accumulo di calore negli edifici?. Quando inizierà a farsi sentire l'afa precoce dell'anticiclone?.? In Breve Venerdì 22 maggio termometro a 30°C in Pianura Padana e fondovalle alpini.. Tra sabato 23 e domenica 24 maggio temperature tra 32 e 33°C in Nord e Sardegna.. Irrigazione profonda notturna consigliata per orti e piccoli appezzamenti agricoli.. Proteggere auto con parasole e finestrini socchiusi per evitare surriscaldamento abitacolo.. Temperature fino a 35 gradi previste per l’inizio della prossima settimana con l’anticiclone subtropicale che consolida la sua azione sull’Europa occidentale, portando un caldo intenso su tutta la penisola. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Onda di caldo in arrivo: l’anticiclone spinge le temperature a 35°C

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