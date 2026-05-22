Omicidio Tregnaghi per la difesa Podmenich ha un disturbo dissociativo della personalità

Oggi si è svolta la prima udienza del processo in Corte d’Assise che vede coinvolta Erika Podmenich, accusata dell’omicidio di un’anziana donna avvenuto il 31 marzo 2025. La difesa ha presentato come elemento centrale la diagnosi di un disturbo dissociativo della personalità, cercando di spiegare le eventuali responsabilità dell’imputata. La procedura giudiziaria proseguirà con l’esame delle prove e delle testimonianze, mentre l’attenzione rimane sulla valutazione della condizione psicologica di Podmenich.

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Sì è tenuta oggi la prima udienza del processo in Corte d’Assise a Erika Podmenich per l’omicidio dell’89enne Isabella Tregnaghi, avvenuto il 31 marzo del 2025. La Corte ha rifiutato il rito abbreviato chiesto dalla difesa, ma si è riservata sulla richiesta di una perizia psichiatrica, per. 🔗 Leggi su Triesteprima.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Disturbo dell’umore: cosa significa comprendere il disturbo bipolare della personalità