Un libro per provare a superare un dolore che in realtà non si può superare. Ma scrivere ha aiutato molto Emiliano, che attraverso il flusso delle sue emozioni su carta e poi sullo schermo di un computer o viceversa ha portato a termine un percorso faticoso. “Io sono nato tre volte” è il libro del lazzatese Emiliano Villa, da poco disponibile in libreria e online. Racconta una storia di dolore ma anche di rinascita. Lui e la moglie Sabrina hanno vissuto la tragedia della perdita di un figlio di pochi mesi. Il piccolo Francesco, venuto al mondo dopo un percorso faticoso durato 13 anni e la fecondazione eterologa in Grecia, è stato ricocerato nel reparto di Terapia intensiva neonatale dell’ospedale Sant’Anna a San Fermo della Battaglia dove, nonostante tutti gli sforzi di medici e infermieri, è purtroppo morto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Oltre il dolore. Il libro-lezione di Emiliano Villa

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