Oltre 500mila euro di disavanzo per l' Ente manifestazioni pescaresi Di Pillo Pettinari sindaco | Rischia la chiusura

L'Ente manifestazioni pescaresi si trova di fronte a un disavanzo di oltre 500mila euro accumulato negli ultimi dieci anni. La situazione finanziaria preoccupa gli addetti ai lavori, con il rischio di una possibile chiusura se non verranno adottate misure correttive rapide. Il sindaco ha evidenziato che senza interventi tempestivi, l’ente potrebbe arrivare a una paralisi nelle sue attività o addirittura al default, con la scomparsa dei principali eventi estivi.

Un disavanzo di oltre 500mila euro maturato in 10 anni, che mette rischio il futuro dell'Ente manifestazioni pescaresi (Emp): senza interventi immediati si potrebbe arrivare paralisi operativa o al default e veder sparire i grandi eventi estivi. Insomma si rischia una “chiusura definitiva”. A. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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