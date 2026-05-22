Olivia Rodrigo The Cure | da fenomeno generazionale a certezza del pop
Olivia Rodrigo, cantante e autrice, ha iniziato la sua carriera come protagonista di successi musicali che hanno ottenuto grande popolarità tra i giovani. La sua musica si ispira spesso a esperienze personali legate a rapporti sentimentali, che vengono espresse attraverso testi diretti e melodie orecchiabili. Negli ultimi anni ha pubblicato diversi album e singoli che hanno scalato le classifiche di vendita e streaming, consolidando la sua presenza nel panorama musicale internazionale. La sua attività si svolge principalmente nel settore pop, con un pubblico molto giovane.
Olivia Rodrigo continua a costruire il suo universo emotivo partendo dalle crepe lasciate dai rapporti sentimentali. C on “The Cure”, nuovo singolo che anticipa il prossimo album you seem pretty sad for a girl so in love, la cantante americana si allontana dalle esplosioni rabbiose del pop-rock più immediato per muoversi in un territorio più cupo e vulnerabile. Il brano ruota attorno all’idea della fine di una relazione osservata non nel momento dello scontro, ma in quello successivo: quando rimangono soltanto il vuoto, le domande e il tentativo di capire come ricominciare. Rodrigo racconta il deteriorarsi dei sentimenti senza trasformarlo in una ballata melodrammatica, preferendo invece un tono trattenuto, quasi sospeso, che accompagna il senso di smarrimento evocato dal testo. 🔗 Leggi su Panorama.it
Olivia Rodrigo references The Cure in her new song
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