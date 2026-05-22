Olivia Rodrigo The Cure | da fenomeno generazionale a certezza del pop

Olivia Rodrigo, cantante e autrice, ha iniziato la sua carriera come protagonista di successi musicali che hanno ottenuto grande popolarità tra i giovani. La sua musica si ispira spesso a esperienze personali legate a rapporti sentimentali, che vengono espresse attraverso testi diretti e melodie orecchiabili. Negli ultimi anni ha pubblicato diversi album e singoli che hanno scalato le classifiche di vendita e streaming, consolidando la sua presenza nel panorama musicale internazionale. La sua attività si svolge principalmente nel settore pop, con un pubblico molto giovane.

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