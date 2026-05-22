Olivia, un cane proveniente da Modena, è diventata protagonista di Cuori 3. È un Jack Russell che ha imparato rapidamente i trucchi del mestiere. La sua storia si inserisce in un filone di film e produzioni che hanno visto cani di diverse razze interpretare ruoli memorabili. Tra le pellicole più note ci sono 'The Artist', con il suo cane Jack Russell, e 'Io e Marley', con un Labrador. Anche 'Dogman' di Luca Besson ha presentato vari protagonisti a quattro zampe.

Modena, 22 maggio 2026 – Dal Jack Russell di 'The Artist' al Labrador di 'Io e Marley,' passando per i tanti protagonisti a quattro zampe dal travolgente ' Dogman ' di Luca Besson. Sempre più spesso si sente parlare di cani come star del grande e piccolo schermo. Ed ecco che da Modena arriva un'altra star: Olivia. Questa dolce cagnolina di sei anni, di razza Flat Coated Retriver, è stata la star indiscussa della terza stagione di ‘ Cuori ’, la fiction con Pilar Fogliati e Matteo Martari, andata in onda su Rai 1. Olivia, nelle puntata, è se stessa, un dolce cane di famiglia che vive con Fogliati e Martari, coppia di medici delle Molinette di Torino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Olivia, la storia del cane (che viene da Modena) star di Cuori 3. “Ha capito subito i trucchi del mestiere”

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