Ok alla demolizione e ricostruzione ponte di Avano lungo la Sp 67

Recentemente è stato firmato il verbale che autorizza la demolizione e la successiva ricostruzione del ponte di Avano, situato lungo la strada provinciale 67. La decisione è stata presa durante una conferenza dei servizi a cui hanno partecipato le autorità competenti. Si tratta di un passaggio fondamentale che permette di avviare le operazioni di intervento sulla struttura. La procedura seguita ha portato all’approvazione ufficiale del progetto, consentendo di procedere con i lavori previsti.

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