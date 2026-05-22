Ok alla demolizione e ricostruzione ponte di Avano lungo la Sp 67
Recentemente è stato firmato il verbale che autorizza la demolizione e la successiva ricostruzione del ponte di Avano, situato lungo la strada provinciale 67. La decisione è stata presa durante una conferenza dei servizi a cui hanno partecipato le autorità competenti. Si tratta di un passaggio fondamentale che permette di avviare le operazioni di intervento sulla struttura. La procedura seguita ha portato all’approvazione ufficiale del progetto, consentendo di procedere con i lavori previsti.
Nei giorni scorsi è stato approvato il verbale della conferenza dei servizi relativo ai lavori di demolizione e ricostruzione del ponte di Avano sulla Sp 67. Lo annuncia la Provincia di Lecco ricordando che il ponte collega le due sponde del torrente Vaniga, in prossimità della frazione Avano di. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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