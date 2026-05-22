Oggi il cielo è come un foglio bianco di Samuele Marrone in scena al Piccolo teatro dello Scalo
Domenica 24 maggio alle ore 19, presso il Piccolo teatro dello Scalo di Chieti, si terrà la rappresentazione dello spettacolo “Oggi il cielo è come un foglio bianco” di Samuele Marrone. Lo spettacolo conclude un percorso di laboratorio avanzato che si è svolto all’interno del teatro. La rappresentazione si ispira a un testo di Marrone e sarà l’ultima tappa di questa fase di formazione e sperimentazione artistica. L’evento si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti.
Domenica 24 maggio, alle ore 19, al Piccolo teatro dello Scalo di Chieti va in scena lo spettacolo “Oggi il cielo è come un foglio bianco”, di Samuele Marrone, chiusura del percorso della prima esperienza di laboratorio avanzato all’interno del Piccolo Teatro dello Scalo, liberamente ispirato a. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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