Oggi il cielo è come un foglio bianco di Samuele Marrone in scena al Piccolo teatro dello Scalo

Domenica 24 maggio alle ore 19, presso il Piccolo teatro dello Scalo di Chieti, si terrà la rappresentazione dello spettacolo “Oggi il cielo è come un foglio bianco” di Samuele Marrone. Lo spettacolo conclude un percorso di laboratorio avanzato che si è svolto all’interno del teatro. La rappresentazione si ispira a un testo di Marrone e sarà l’ultima tappa di questa fase di formazione e sperimentazione artistica. L’evento si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti.

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