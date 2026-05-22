Oggi i funerali di Adriano il 16enne morto dopo aver mangiato un gelato a Casoria

Oggi si svolgono i funerali di un ragazzo di 16 anni a Casoria, morto dopo aver mangiato un gelato. Le esequie sono fissate per le 15 e si tengono nella città di residenza. La procura ha disposto il sequestro delle vaschette di gelato che il ragazzo aveva consumato. Sono in corso le analisi dell’autopsia e dei campioni prelevati dal gelato, i cui risultati sono attesi nei prossimi giorni. La famiglia del ragazzo si prepara a dare l’ultimo saluto.

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