Oggi a Monza è una giornata speciale e si distribuiscono le rose | l' iniziativa
Oggi a Monza si svolge un'iniziativa in cui vengono distribuite delle rose. L'obiettivo è regalare un gesto di affetto e di speranza alle persone, con l'intento di portare un sorriso a chi sta affrontando situazioni complicate. Le rose vengono consegnate a passanti e residenti, con l'intenzione di condividere un momento di solidarietà e di supporto senza coinvolgere motivazioni politiche o commerciali. L'evento si svolge in un contesto di sensibilizzazione e di vicinanza tra cittadini.
Una rosa per portare un segno di amore e speranza a casa, ma soprattutto per aiutare chi sta attraversando un momento di difficoltà. Una tradizione che anche quest’anno si ripete quella promossa dalla Conferenza San Vincenzo del Duomo Monza.Venerdì 22 maggio, in occasione della ricorrenza di. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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