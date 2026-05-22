Oggi a Monza è una giornata speciale e si distribuiscono le rose | l' iniziativa

Oggi a Monza si svolge un'iniziativa in cui vengono distribuite delle rose. L'obiettivo è regalare un gesto di affetto e di speranza alle persone, con l'intento di portare un sorriso a chi sta affrontando situazioni complicate. Le rose vengono consegnate a passanti e residenti, con l'intenzione di condividere un momento di solidarietà e di supporto senza coinvolgere motivazioni politiche o commerciali. L'evento si svolge in un contesto di sensibilizzazione e di vicinanza tra cittadini.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui