La durata ufficiale del film diretto da Nolan, in cui recitano attori come Matt Damon, è stata pubblicata sul sito di una nota catena di cinema, ma è scomparsa poco dopo. La pellicola era stata annunciata come un'epopea di lunga durata, ma al momento non ci sono altre conferme ufficiali sulla sua lunghezza. La notizia ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori, che stanno cercando di capire se si tratti di una semplice svista o di un cambiamento in corso.

La durata ufficiale della pellicola all star capitanata da Matt Damon è apparsa sul sito della catena dei Cinema AMC e IMAX per scomparire poco dopo. Il mistero sulla durata dell'Odissea di Christopher Nolan potrebbe essere stato risolto.. oppure no. L'indicazione ufficiale della durata del film in arrivo nei cinema italiani il 16 luglio è apparsa sul sito delle catene IMAX e AMC per poi essere cancellata dopo poco. Proviamo aa fare chiarezza. Quanto dura l'Odissea di Christopher Nolan Christopher Nolan ha già anticipato che la durata di Odissea sarà inferiore a quella di Oppenheimer. Dichiarazione confermata dalla durata trapelata, come ha rivelato World of Reel, sul sito della catena di AMC e IMAX che indica 2 ore e 53 minuti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Odissea: mistero sulla durata dell'epopea di Nolan, prima annunciata e poi cancellata

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

L'Odissea di Nolan è un DISASTRO Il caso Bat-Agamennone

Sullo stesso argomento

Odissea "non infrangerà una tradizione" di Christopher Nolan che riguarda la durataVedere l'Odissea di Nolan sarà un'impresa epica anche in termini di tempo? La produttrice Emma Thomas ha fatto chiarezza in attesa dell'annuncio...

Odissea: Christopher Nolan rivela che la durata sarà inferiore a quella di OppenheimerIl regista ha parlato dell'epico film in arrivo a luglio svelando inoltre la pressione che sta affrontando sapendo le aspettative del pubblico.

Odissea: mistero sulla durata dell'epopea di Nolan, prima annunciata e poi cancellataLa durata ufficiale della pellicola all star capitanata da Matt Damon è apparsa sul sito della catena dei Cinema AMC e IMAX per scomparire poco dopo. movieplayer.it

Odissea: svelata la possibile durata ufficiale del kolossal di Christopher NolanScopri la possibile durata ufficiale di Odissea di Christopher Nolan e cosa rivela davvero sul nuovo kolossal epico del regista. cinefilos.it