Nutazioni - Monica Casalino

L'artista pugliese Monica Casalino, nota per le sue mostre a Bari, Bisceglie e Matino, parteciperà a “ristorarte”, un evento che si terrà nel centro storico di Rieti dal 29 al 31 maggio 2026. La manifestazione è patrocinata dal Comune e dalla Regione Puglia. Casalino porta così la sua ricerca artistica oltre i confini regionali, coinvolgendo il pubblico di una città diversa. L'iniziativa si svolge in un contesto di valorizzazione culturale e artistica del patrimonio locale.

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L'artista pugliese Monica Casalino, dopo le mostre a Bari, Bisceglie e Matino, porta la sua ricerca artistica fuori regioneDal 29 al 31 maggio 2026, il centro storico di Rieti accoglie “ristorarte”, iniziativa patrocinata dal Comune stesso e dalla Regione Puglia. Nel luogo emblematico. 🔗 Leggi su Baritoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento diMartedì, Aldo Cazzullo e Rocco Casalino tra gli ospitiDopo il record di ascolti della scorsa settimana, Giovanni Floris torna questa sera, martedì 31 marzo, con un nuovo appuntamento di diMartedì, il...