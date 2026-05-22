Nutazioni - Monica Casalino
L'artista pugliese Monica Casalino, nota per le sue mostre a Bari, Bisceglie e Matino, parteciperà a “ristorarte”, un evento che si terrà nel centro storico di Rieti dal 29 al 31 maggio 2026. La manifestazione è patrocinata dal Comune e dalla Regione Puglia. Casalino porta così la sua ricerca artistica oltre i confini regionali, coinvolgendo il pubblico di una città diversa. L'iniziativa si svolge in un contesto di valorizzazione culturale e artistica del patrimonio locale.
L'artista pugliese Monica Casalino, dopo le mostre a Bari, Bisceglie e Matino, porta la sua ricerca artistica fuori regioneDal 29 al 31 maggio 2026, il centro storico di Rieti accoglie “ristorarte”, iniziativa patrocinata dal Comune stesso e dalla Regione Puglia. Nel luogo emblematico. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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