Nuovo singolo per Ron arriva Vite parallele

È stato pubblicato oggi il nuovo singolo di Ron intitolato “Vite parallele”. La canzone è disponibile in streaming e in radio e segna il ritorno dell'artista a quasi quattro anni dai suoi ultimi brani inediti contenuti nell'album “Sono un figlio”. La foto di copertina del singolo è stata scattata da Luciano Pascali a Garlasco, in provincia di Pavia. La pubblicazione segue l’assenza di nuove uscite dell’artista dal suo ultimo lavoro discografico.

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ph credits Luciano Pascali GARLASCO (PAVIA) – Nuova canzone per Ron, dal titolo “Vite parallele”, disponibile da oggi in streaming e in radio, a (quasi) quattro anni dai più recenti inediti pubblicati nell’album “Sono un figlio”. Rispondendo a una personale esigenza di tornare a fare musica e alla costante richiesta dei fan, Ron ha deciso di entrare in studio a comporre e realizzare nuove canzoni – nelle pause del lungo tour “Al Centro esatto della musica” – lavorando proprio con il suo team di musicisti con cui si esibisce in giro per l’Italia. “Dopo un lungo periodo di pausa ho sentito il bisogno di tornare al mio pubblico con un brano intenso che parla di assenze, di scelte e di quella parte di noi che continua a credere anche quando la ragione dice di lasciar andare. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Nuovo singolo per Ron, arriva “Vite parallele” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook Sullo stesso argomento Emma e Rkomi insieme: arriva il nuovo singolo Vacci pianoLa collaborazione inedita tra la cantante salentina Emma e il rapper milanese Rkomi debutta venerdì 13 marzo in radio e… La collaborazione inedita... Sondalo, arriva il nuovo massaggiatore cardiaco per salvare vite? Domande chiave Come può questo nuovo dispositivo prevenire i danni cerebrali? Perché i medici hanno richiesto proprio questo specifico macchinario?... Nuova canzone per Ron, dal titolo Vite parallele, a (quasi) quattro anni dai più recenti inediti pubblicati nell’album Sono un figlio #Ron #ViteParallele x.com Ron torna con il nuovo singolo Vite parallele: un viaggio musicale tra emozione e modernitàRon pubblica Vite parallele, il nuovo brano che segna il suo ritorno dopo quasi quattro anni. Disponibile dal 22 maggio, unisce sonorità moderne e raffinate. megamodo.com Ron, da venerdì 22 maggio in digitale e in radio il singolo Vite paralleleA quasi quattro anni di distanza dalla pubblicazione degli inediti tratti dall'album Sono un figlio, Ron torna con un nuovo singolo. spettakolo.it