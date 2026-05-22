Nuovo direttore sportivo Sogliano vuole la Roma?

A poche ore dal ritorno in Champions League, la Roma si prepara alla partita con un'atmosfera carica di aspettative. Nel frattempo, si fanno avanti voci riguardanti il possibile arrivo di un nuovo direttore sportivo, con alcune indiscrezioni che puntano su un nome noto nel settore. La società sembra aver avviato le trattative e sono in corso incontri per definire il ruolo e gli obiettivi futuri. La squadra si concentra sulla sfida, mentre si attendono sviluppi ufficiali sulla composizione dello staff dirigenziale.

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A 90 minuti dallo storico ritorno in Champions League della Roma, nella capitale c’è già voglia di svelare il futuro della prossima stagione. Il crocevia finale che determinerà la stagione si gioca a Verona, contro un Hellas già retrocesso ma che sta onorando il campionato fino all’ultimo. Ed è qui che spunta la coincidenza: c’è chi la chiama casualità o chi fa appello al destino. Sean Sogliano, ds degli scaligeri, non ha ancora firmato nessun rinnovo e i Friedkin seguono tutto a distanza. L’offerta dell’Hellas Verona. Come riporta il Corriere di Verona, la società gialloblu ha proposto al suo ds un contratto fino al 2029, prolungando così il termine di scadenza del 2027 di altri due anni. 🔗 Leggi su Sololaroma.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Lo Scambio Bomba Roma-Inter che Cambierà la Serie A! Sullo stesso argomento Leggi anche: Caccia al nuovo direttore sportivo della Roma: piacciono Sogliano e D’Amico Dopo Ranieri fuori Massara: la Roma cerca un nuovo direttore sportivo“Massara è una bravissima persona ma sotto l'aspetto tecnico non siamo riusciti a creare un collante, un feeling”. Roma, nuovo direttore sportivo: D’Amico e Sogliano in pole per il dopo-Massara romanews.eu/roma-nuovo-dir… #ASRoma #Romanewseu x.com Roma, il nuovo direttore sportivo: risale D'Amico, Sogliano aspettaI contatti si intensificheranno la prossima settimana. L'attuale ds dell'Atalanta resta il preferito da Gasp ... msn.com Nuovo direttore sportivo Roma: è atterrato in ItaliaManca davvero poco alla fine di una stagione da montagne russe, che potrebbe concludersi con lo splendido picco della qualificazione in Champions League. La vittoria al derby e la sconfitta della Juve ... asromalive.it