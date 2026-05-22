Nuovo clan di camorra in provincia | si torna in aula per l' Appello

In provincia si torna in tribunale per l'udienza d'appello riguardante un nuovo clan di camorra. A ottobre si terrà il processo contro 23 persone che avevano impugnato la sentenza di primo grado, la quale aveva stabilito pene per oltre 200 anni di carcere complessivi. La vicenda riguarda un gruppo criminale recentemente emerso, con imputati coinvolti in diverse attività illegali. La sessione di appello si concentrerà sulla revisione delle condanne già emesse in primo grado.

"Neo clan a Scafati", si torna in aula a ottobre per il giudizio d'appello. Sono 23 le posizioni che hanno impugnato la sentenza di primo grado, che aveva distribuito oltre 200 anni di carcere.L'inchiestaSullo sfondo l'indagine per associazione a delinquere di tipo mafioso, la cui organizzazione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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