Nuovi motori F1 Audi e Ferrari contrarie alla proposta di modifica per il 2027

Audi e Ferrari si oppongono alla proposta della FIA di modificare il rapporto tra motore a combustione ed elettrico per il 2027. La decisione prevede un aumento del peso delle componenti elettriche dal 50% al 60%, riducendo così la parte di motore a combustione. La scuderia tedesca e il team italiano hanno espresso chiaramente la loro contrarietà alla proposta, che non ha trovato consenso tra le squadre. La FIA ha annunciato questa modifica come parte degli aggiornamenti regolamentari per la prossima stagione.

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L’accordo tra Fia, Formula 1, scuderie e costruttori di power unit per un intervento sui motori a partire dalla stagione 2027 sembrava essere ormai cosa fatta. Lo scorso 8 maggio, dopo lunghe conversazioni tra le parti iniziate al via di questo cambio regolamentare, la Federazione aveva infatti annunciato che avrebbe portato il rapporto dei motori tra parte termica e parte elettrica a 60:40, contro gli attuali 50:50. Una soluzione, studiata per tentare di arginare i problemi emersi durante le prime gare in merito alla ricarica dell’elettrico, che, al contrario delle iniziali aspettative, sembra non aver trovato pieno riscontro tra i protagonisti della massima serie. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Nuovi motori F1, Audi e Ferrari contrarie alla proposta di modifica per il 2027 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Follia pura Ferrari con motore V10 diesel Sullo stesso argomento F1, Schiff: nuovi motori 2027 rischiano di colpire le scuderie minori? Punti chiave Come influirà il nuovo rapporto 60:40 sulla stabilità dei piccoli team? Perché la decisione della FIA mette in crisi l'ingresso di... F1 2026: Williams e Ferrari dominano le partenze con i nuovi motoriLe nuove normative tecniche introdotte per la stagione 2026 di Formula 1 hanno trasformato radicalmente la dinamica delle partenze, spostando... Nuovi motori F1, Audi e Ferrari contrarie alla proposta di modifica per il 2027La soluzione annunciata dalla Fia, cioè il passaggio del rapporto tra combustione ed elettrico dall'attuale 50/50 a 60/40, non trova favorevoli la scuderia tedesca e il Cavallino. In mancanza di un ac ... gazzetta.it Ferrari dice no al cambiamento (con Audi e Honda), F1 spaccata: perchè Maranello è contraria, c'entra l'AduoLa Ferrari contraria al cambio di regolamento motori per il 2027, mettendo in pericolo la proposta sulla ripartizione 60/40 tra combustione ed elettrico. Ecco spiegate le ragioni di Maranello ... sport.virgilio.it Lego F1 audi con/senza mod reddit