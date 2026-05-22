Nuove aree residenziali Le opposizioni attaccano | Basta con altro cemento

In consiglio comunale è stato approvato un progetto che prevede la creazione di sei nuove aree residenziali in diverse zone della città, tra cui Pesci d’Oro, Regnano, vicino all’ospedale, Cerbara e Madonna del Latte. La decisione ha riacceso il confronto tra le parti, con le opposizioni che criticano l’ulteriore sviluppo edilizio e chiedono di fermare l’espansione del cemento. La discussione si concentra ora sulla direzione futura dell’urbanistica locale.

Il passo istituzionale compiuto in consiglio comunale verso la realizzazione di sei ambiti di trasformazione urbana residenziale (nelle zone di Pesci d’Oro, Regnano, nei pressi dell’ospedale, a Cerbara e Madonna del Latte) ha riaperto il dibattito attorno all’evoluzione urbanistica della città. L’attivazione di " Zone agricole utilizzabili per nuovi insediamenti " le cosiddette ’Zauni’ previste dal piano regolatore generale e passate a maggioranza in consiglio, non piace a tutti e si intreccia con le scelte compiute sui recenti insediamenti commerciali fuori dal centro storico. Nel lungo confronto che si è sviluppato nell’aula consiliare tra gli altri il consigliere Andrea Lignani Marchesani ha chiesto "coerenza con quanto stabilito dal Prg" e che vengano mantenute "le fasce di rispetto e lo sviluppo armonico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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