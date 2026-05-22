Dopo l’incidente che ha coinvolto una turista, portando alla sua amputazione, il negozio ha deciso di sostituire la vetrina. La titolare ha dichiarato che questa operazione rappresenta un passo verso la normalità, sia per i dipendenti che per i cittadini. L’intervento è stato effettuato di recente, con l’obiettivo di ripristinare l’aspetto del negozio e contribuire alla ripresa delle attività commerciali. La sostituzione della vetrina è avvenuta pochi giorni dopo il fatto tragico.

Modena, 22 maggio 2026 – “ Cambiare la vetrina è un ritorno alla normalità sia per noi che lavoriamo dentro che per tutta la cittadinanza”. La vetrina è quella dove è rimasta schiacciata la turista tedesca di 69 anni travolta con l ’auto da Salim El Koudri sabato scorso a Modena. A parlare è Monica Rossi, titolare del negozio di abbigliamento maschile Dallari che si trova in via Emilia. "Cambio vetrina per tornare alla normalità”. “Oggi entro in negozio e cambio la vetrina per tornare alla normalità, mi fa piacere farlo proprio oggi perché ieri è stata dimessa la signora che si è ferita qui davanti e so che è già tornata a casa”. La turista tedesca è stata l’ultima persona a essere travolta dalla folle corsa della Citroen C3 guidata dal 31enne, terminata proprio contro la vetrina del negozio di abbigliamento Dallari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuova vetrina dopo il dramma della turista amputata, la titolare del negozio Monica: “Ritorno alla normalità per tutti”

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