Nuova Giulietta | il ritorno del nome leggendario in versione crossover
La nuova versione della Giulietta, che riprende il nome storico, si presenta come un modello crossover. Tra le novità, il sistema di sterzo steer-by-wire che sostituisce la tradizionale colonna, e l’architettura elettrica a 800 Volt, progettata per ridurre i tempi di ricarica. Questi cambiamenti segnano un passo importante rispetto ai modelli precedenti, puntando a offrire un’esperienza di guida diversa e un’autonomia migliorata grazie alla nuova tecnologia di ricarica rapida.
? Punti chiave Come cambierà la guida con il nuovo sistema steer-by-wire?. Perché la nuova architettura a 800 Volt è fondamentale per le ricariche?. Cosa permetterà la tecnologia cell-to-body di migliorare nell'abitacolo?. Come farà Alfa Romeo a mantenere la sportività in un crossover?.? In Breve Piattaforma derivata da Peugeot con batterie LFP integrate tramite tecnologia cell-to-body.. Architettura a 800 Volt per ricariche rapide e motorizzazioni ibride o elettriche.. Sistemi digitali STLA SmartCockpit e STLA Brain con sterzo steer-by-wire.. Lancio previsto entro il 2030 secondo il piano industriale Stellantis FaSTLAne.. Entro il 2030, Stellantis prevede di lanciare ben 60 nuovi modelli attraverso il piano industriale denominato FaSTLAne, e tra questi potrebbe emergere il ritorno di un nome leggendario. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Nuova Alfa Romeo Giulietta 2027 rendering
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Striker, il nome del nuovo crossover Dacia
Honda Prelude, il ritorno di un nome storico tra design coupé e nuova era ibridaHonda rilancia con un’alimentazione Full Hybrid un modello che aveva smesso di produrre più di un quarto di secolo fa perché le coupé non avevano un...
LA NUOVA ALFA ROMEO GIULIETTA: UN SOGNO CHE RITORNA NEL CUORE DEGLI APPASSIONATI La nuova Alfa Romeo Giulietta continua a suscitare interesse tra gli appassionati, nonostante l'assenza di conferme ufficiali sul suo possibile ritorno. Al m facebook
17/05/1957 – Al Festival di Cannes Giulietta Masina è premiata come migliore attrice per il film Le notti di Cabiria #accaddeoggi x.com
Alfa Romeo Giulietta, il ritorno in stile crossover?Alfa Romeo Giulietta, il ritorno in stile crossover? All'Investor Day di Stellantis annunciato un nuovo C-Suv del Biscione. Tornerà il mitico nome? motori.quotidiano.net
Nuova Alfa Romeo Giulietta, la sportiva compatta che manca nella gamma del BiscioneLa nuova Alfa Romeo Giulietta non è ancora nei piani ufficiali del marchio, ma un render non ufficiale di Bruno Callegarin riaccende l’entusiasmo degli appassionati. L’ipotesi immagina una compatta sp ... clubalfa.it