Nuova Giulietta | il ritorno del nome leggendario in versione crossover

La nuova versione della Giulietta, che riprende il nome storico, si presenta come un modello crossover. Tra le novità, il sistema di sterzo steer-by-wire che sostituisce la tradizionale colonna, e l’architettura elettrica a 800 Volt, progettata per ridurre i tempi di ricarica. Questi cambiamenti segnano un passo importante rispetto ai modelli precedenti, puntando a offrire un’esperienza di guida diversa e un’autonomia migliorata grazie alla nuova tecnologia di ricarica rapida.

? Punti chiave Come cambierà la guida con il nuovo sistema steer-by-wire?. Perché la nuova architettura a 800 Volt è fondamentale per le ricariche?. Cosa permetterà la tecnologia cell-to-body di migliorare nell'abitacolo?. Come farà Alfa Romeo a mantenere la sportività in un crossover?.? In Breve Piattaforma derivata da Peugeot con batterie LFP integrate tramite tecnologia cell-to-body.. Architettura a 800 Volt per ricariche rapide e motorizzazioni ibride o elettriche.. Sistemi digitali STLA SmartCockpit e STLA Brain con sterzo steer-by-wire.. Lancio previsto entro il 2030 secondo il piano industriale Stellantis FaSTLAne.. Entro il 2030, Stellantis prevede di lanciare ben 60 nuovi modelli attraverso il piano industriale denominato FaSTLAne, e tra questi potrebbe emergere il ritorno di un nome leggendario. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Nuova Alfa Romeo Giulietta 2027 rendering

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