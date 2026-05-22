Nuova Ford Puma 2029 | mini suv non solo elettrico tutto nuovo

Ford ha presentato i piani industriali per il mercato europeo, annunciando che la produzione della nuova Puma nel 2029 non sarà esclusivamente elettrica. La casa automobilistica ha deciso di abbandonare l’idea di eliminare completamente i motori termici, optando invece per un'offerta più diversificata che combina diversi tipi di alimentazione. La nuova Puma sarà un mini SUV, con un design aggiornato e nuove caratteristiche tecniche, e la produzione avverrà in uno stabilimento europeo.

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Ford ha appena svelato i suoi piani industriali europei e ci sono novità importantissime. La strategia dell’Ovale Blu è cambiata: lo stop totale ai motori termici inizialmente previsto è stato accantonato in favore di un approccio più realistico e “multi-energia”. Entro il 2029, la gamma delle compatte Ford subirà una vera e propria rivoluzione. Per quanto riguarda la Puma, l’orizzonte si divide in due strade distinte: un’erede spirituale nativa elettrica e il destino dell’attuale crossover. Ecco come si prospetta lo scenario per il 2029: 1. La Nuova “Puma” Elettrica (su base Renault). Ford ha stretto un’importante alleanza strategica con Renault per condividere i costi delle piccole vetture a batteria. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Nuova Ford Puma 2029: mini suv, non solo elettrico, tutto nuovo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Nuova Ford Puma 2026 Ufficiale – Design, Interni e Motori del Nuovo SUV Ford Sullo stesso argomento Nuova Dacia Evader 2026: mini suv elettrico cancella la SpringLa Dacia Evader sarà di fatto la vera “anti-Dacia Spring”: non solo un restyling, ma un salto generazionale netto. Neo patentati alla guida di un B-Suv? Il graffio della Ford grazie alla PumaUn B-Suv elettrico pensato per i giovani può partire a costare, a listino, oltre 27. Nuova Ford Puma, il B-SUV si rivoluziona con la New Gen avvicinandosi alla MustangFord e Renault collaborano su due nuovi veicoli elettrici, tra cui la futura generazione del popolare B-SUV Puma, attesa tra 2028 e 2029. auto.everyeye.it Ford Puma & Nuova Puma Gen-E: il lato più chic del SUV che fa brillare le tue giornateC’è un momento in cui il mondo dell’auto incrocia il nostro quotidiano con un tocco di stile inaspettato. È esattamente ciò che succede con nuova Ford Puma e con l’arrivo di nuova Puma Gen-E: due ... dilei.it