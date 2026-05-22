Nuova Coop al Waterfront | taglio del nastro con Salis e Bucci e promozioni fino al 10 giugno

Venerdì 22 maggio è stato inaugurato al Waterfront Mall un nuovo supermercato Coop, con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni. L'apertura è stata seguita da un taglio del nastro ufficiale. Fino al 10 giugno, il negozio propone promozioni e offerte speciali per i clienti. L’evento ha visto la presenza di figure pubbliche, tra cui il sindaco e un rappresentante del supermercato. La superficie commerciale si estende su una vasta area, con ampio assortimento di prodotti alimentari e non.

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