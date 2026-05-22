Nuova Coop al Waterfront | taglio del nastro con Salis e Bucci e promozioni fino al 10 giugno
Venerdì 22 maggio è stato inaugurato al Waterfront Mall un nuovo supermercato Coop, con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni. L'apertura è stata seguita da un taglio del nastro ufficiale. Fino al 10 giugno, il negozio propone promozioni e offerte speciali per i clienti. L’evento ha visto la presenza di figure pubbliche, tra cui il sindaco e un rappresentante del supermercato. La superficie commerciale si estende su una vasta area, con ampio assortimento di prodotti alimentari e non.
Taglio del nastro alla presenza delle istituzioni per il nuovo supermercato Coop inaugurato venerdì 22 maggio al Waterfront Mall.Il punto vendita da 1.500 metri quadri di superficie conta 11.300 prodotti in assortimento di cui circa 2.100 liguri, 148 imprese locali presenti, 40 occupati, una. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Ecco la nuova Coop del Waterfront: prodotti locali, sostenibilità e nuova occupazione
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