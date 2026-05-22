Nozza UniSR | Aderenza anti-Hiv fondamentale in trattamento e in prevenzione

Un esperto ha sottolineato che seguire correttamente le terapie e le pratiche di prevenzione è essenziale per combattere l'infezione da HIV. Durante un evento a Roma, ha spiegato che l'aderenza alle cure e alle misure preventive gioca un ruolo chiave nel mantenere sotto controllo la diffusione del virus. La discussione si è concentrata sull'importanza di rispettare le terapie prescritte e di adottare comportamenti efficaci per ridurre il rischio di trasmissione.

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