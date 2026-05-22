Nozza UniSR | Aderenza anti-Hiv fondamentale in trattamento e in prevenzione
Un esperto ha sottolineato che seguire correttamente le terapie e le pratiche di prevenzione è essenziale per combattere l'infezione da HIV. Durante un evento a Roma, ha spiegato che l'aderenza alle cure e alle misure preventive gioca un ruolo chiave nel mantenere sotto controllo la diffusione del virus. La discussione si è concentrata sull'importanza di rispettare le terapie prescritte e di adottare comportamenti efficaci per ridurre il rischio di trasmissione.
Roma, 22 mag. (Adnkronos Salute) - "L'aderenza, sia nel trattamento sia nella prevenzione dell'infezione da Hiv, è fondamentale. Oggi abbiamo molti più strumenti sul fronte terapeutico e sappiamo che i farmaci moderni, in particolare gli inibitori dell'integrasi di ultima generazione, consentono una maggiore flessibilità. Entro certi limiti, anche se una persona non è perfettamente aderente, ad esempio salta una compressa o non rispetta l'orario, la replicazione virale resta comunque controllata. Tuttavia questa tolleranza funziona solo entro confini ben definiti: se lo stile di vita non garantisce continuità terapeutica, il rischio è perdere aderenza, nel tempo". 🔗 Leggi su Iltempo.it
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