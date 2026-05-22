Novena allo Spirito Santo in preparazione alla Pentecoste ottavo giorno

Oggi si conclude il periodo di preparazione alla Pentecoste con la novena allo Spirito Santo, arrivando all'ottavo giorno. In questa fase, si invita a rivolgere un'invocazione a questa figura spirituale per chiedere la purificazione dell’anima e la ricezione dei sentimenti di Gesù. La preghiera mira a rafforzare il legame tra i fedeli e lo Spirito Santo, in attesa della festa che celebra la sua discesa. La novena rappresenta un momento di riflessione e di attesa condivisa.

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Nel cammino di preparazione alla Pentecoste, in questo ottavo giorno, un’invocazione profonda allo Spirito Santo per purificare l’anima e accogliere in noi gli stessi sentimenti di Gesù. Prosegue il nostro cammino di preghiera con la Novena allo Spirito Santo. Nell’ottavo giorno, l’invocazione si fa ancora più intima e profonda: chiediamo al Consolatore di agire come Spirito purificatore, capace di lavare ogni nostra macchia e di trasformarci interiormente. Con questa preghiera, non chiediamo solo una grazia, ma il dono più grande: rivestirci delle stesse virtù, intenzioni e disposizioni di Gesù, per amare il Padre con il suo stesso cuore. Recitiamola insieme con fede viva. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Novena allo Spirito Santo in preparazione alla Pentecoste, ottavo giorno ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Novena allo Spirito Santo di Pentecoste 2* GIORNO Sullo stesso argomento Leggi anche: Novena allo Spirito Santo in preparazione alla Pentecoste, primo giorno Leggi anche: Novena allo Spirito Santo in preparazione alla Pentecoste, secondo giorno Novena allo Spirito Santo. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, padre dei poveri, vieni; datore dei doni, vieni, luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica, riposo, nella calura, x.com Novena allo Spirito Santo da iniziare domani, 15 maggio, per prepararsi alla Pentecoste reddit Preghiera del mattino 18 maggio: consacrazione e invocazione allo Spirito SantoInizia con la preghiera del mattino e affida il nuovo giorno allo Spirito Santo con la bellissima invocazione di San Giovanni Paolo II. lalucedimaria.it Novena allo Spirito Santo in preparazione alla Pentecoste, secondo giornoProsegue il cammino di preghiera verso la Pentecoste. Nel secondo giorno della Novena, invochiamo l’effusione dello Spirito Santo per rinnovare i nostri cuori e ricevere la vera pace. Novena allo ... lalucedimaria.it