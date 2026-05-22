Nottingham Forest-Bournemouth domenica 24 maggio 2026 ore 17 | 00 | formazioni quote pronostici Almeno tre gol al City Ground

Da infobetting.com 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Nottingham Forest, che si trova in sedicesima posizione, ha già conquistato la permanenza in Premier League per la quinta stagione consecutiva. La squadra di Vitor Pereira non può scendere oltre questa posizione e si prepara alla partita contro il Bournemouth, in programma domenica 24 maggio alle 17:00 al City Ground. La formazione ha già raggiunto l’obiettivo di mantenere la categoria, mentre il Bournemouth cerca punti per migliorare la propria posizione in classifica.

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Partiamo dal Nottingham Forest, che si gioca molto poco in confronto al Bournemouth. La squadra di Vitor Pereira si è già assicurata la quinta permanenza consecutiva in Premier League e non può scendere al di sotto dell’attuale sedicesima posizione in classifica. Vincendo potrebbe però ancora risalire di una posizione, arrivando al quindicesimo posto assicurandosi un. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Nottingham Forest-Bournemouth (domenica 24 maggio 2026 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici. Almeno tre gol al City Ground
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