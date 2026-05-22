La XVI edizione della Notte dei Musei di Roma si arricchisce di un ospite speciale: la cantautrice nota come Ditonellapiaga. L’artista si esibirà alle ore 20 con una performance che coinvolgerà voce e pianoforte. L’evento si svolge in un contesto culturale dedicato alla scoperta e alla valorizzazione dei musei cittadini, offrendo al pubblico un momento di musica dal vivo all’interno di uno degli appuntamenti più attesi dell’anno. La serata prevede anche altre attività e aperture straordinarie di musei e spazi culturali.

La cantautrice si esibirà in una performance voce e pianoforte alle ore 20.30 di sabato 23 maggio al Museo dell’Ara Pacis La performance avrà inizio alle ore 20.30. In ragione della capienza limitata del museo, potranno assistere all’evento solo le prime 250 persone, previo acquisto sul posto del biglietto di accesso al museo di 1 euro per i residenti a Roma e nella Città Metropolitana e di 2 euro per i non residenti. Per i possessori della Roma MIC Card l’ingresso è gratuito ma non è previsto l’accesso prioritario. I biglietti saranno distribuiti a partire dalle ore 19.30. “Siamo felici che DITONELLAPIAGA, cantautrice molto apprezzata e premiata con molti riconoscimenti, tra cui la Targa Tenco e il Premio Roma Videoclip, voglia omaggiare la città e le migliaia di romane e di romani che parteciperanno alla manifestazione. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Notte nei Musei 2026, Ditonellapiaga ospite speciale della XVI edizione

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