Notte Europea dei Musei | apertura straordinaria al MArRC con percorsi tematici

Da reggiotoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 23 maggio, il MArRC rimarrà aperto fino alle 24, con ingresso consentito fino alle 23,30, in occasione della Notte Europea dei Musei. Durante questa serata speciale, il museo proporrà percorsi tematici dedicati ai visitatori che vorranno scoprire le sue collezioni in un’apertura straordinaria. Questa iniziativa permette di visitare il museo in orario serale, offrendo una possibilità in più di fruire delle esposizioni e delle attività culturali organizzate per l’occasione.

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Anche il MArRC sabato 23 maggio partecipa alla Notte Europea dei Musei con apertura serale. Il museo aprirà le porte dalle 20 alle 24 con ultimo ingresso alle 23,30. Biglietto 1 euro. Saranno disponibili due visite guidate gratuite. Alle 21  laboratorio di didattica universale organizzato. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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