Notte europea dei musei anche a Manfredonia

Sabato 23 maggio, il Museo archeologico nazionale e il Castello di Manfredonia resteranno aperti fino a sera per la Notte europea dei musei. L’iniziativa prevede l’apertura straordinaria di questi luoghi, normalmente visitabili durante il giorno, offrendo ai visitatori l’opportunità di accedere in orari insoliti. La manifestazione coinvolge diverse città europee e mira a incentivare l’interesse per il patrimonio culturale attraverso aperture serali e attività speciali. A Manfredonia, l’evento si svolgerà con accesso gratuito e senza prenotazione.

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