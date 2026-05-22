Notte europea dei musei anche a Manfredonia
Sabato 23 maggio, il Museo archeologico nazionale e il Castello di Manfredonia resteranno aperti fino a sera per la Notte europea dei musei. L’iniziativa prevede l’apertura straordinaria di questi luoghi, normalmente visitabili durante il giorno, offrendo ai visitatori l’opportunità di accedere in orari insoliti. La manifestazione coinvolge diverse città europee e mira a incentivare l’interesse per il patrimonio culturale attraverso aperture serali e attività speciali. A Manfredonia, l’evento si svolgerà con accesso gratuito e senza prenotazione.
Sabato 23 maggio, le porte del Museo archeologico nazionale e Castello di Manfredonia si aprono straordinariamente di sera per la Notte europea dei musei. Un’occasione speciale per scoprire il fascino della collezione del museo nella cornice suggestiva del castello di notte dalle 20:00 alle 24:00 (ultimo ingresso alle. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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