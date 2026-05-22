Notte Europea dei Musei al MArTA visite tra archeologia miti e osservazioni astronomiche

Durante la Notte Europea dei Musei, il Museo Archeologico Nazionale di Taranto ha aperto le sue porte a visitatori interessati all’archeologia, ai miti e alle osservazioni astronomiche. L’evento ha previsto visite guidate tra le collezioni storiche e momenti dedicati all’osservazione del cielo con strumenti specifici. Numerosi partecipanti si sono recati nel museo per scoprire le testimonianze antiche e approfondire aspetti legati alle tradizioni culturali locali. L’iniziativa ha coinvolto pubblico di tutte le età, offrendo un’esperienza culturale notturna.

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