Notte Europea dei Musei al MArTA visite tra archeologia miti e osservazioni astronomiche

Da tarantinitime.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la Notte Europea dei Musei, il Museo Archeologico Nazionale di Taranto ha aperto le sue porte a visitatori interessati all’archeologia, ai miti e alle osservazioni astronomiche. L’evento ha previsto visite guidate tra le collezioni storiche e momenti dedicati all’osservazione del cielo con strumenti specifici. Numerosi partecipanti si sono recati nel museo per scoprire le testimonianze antiche e approfondire aspetti legati alle tradizioni culturali locali. L’iniziativa ha coinvolto pubblico di tutte le età, offrendo un’esperienza culturale notturna.

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Tarantini Time Quotidiano Anche il Museo archeologico nazionale di Taranto aderisce alla Notte Europea dei Musei, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura francese e patrocinata da UNESCO, Consiglio d’Europa e ICOM, che sabato 23 maggio coinvolgerà musei e luoghi della cultura in tutta Europa. Dalle 19.30 alle 23.30, al costo simbolico di un euro, il MArTA proporrà tre visite tematiche in programma alle ore 20, 21 e 22, organizzate insieme all’Associazione Culturale William Herschel e Planetaras. Per l’occasione il museo si trasformerà in un osservatorio astronomico dedicato all’esplorazione del cielo e dei miti dell’antichità legati alle stelle e alle costellazioni. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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