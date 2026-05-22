Notte Europea dei Musei al MArTA visite tra archeologia miti e osservazioni astronomiche
Durante la Notte Europea dei Musei, il Museo Archeologico Nazionale di Taranto ha aperto le sue porte a visitatori interessati all’archeologia, ai miti e alle osservazioni astronomiche. L’evento ha previsto visite guidate tra le collezioni storiche e momenti dedicati all’osservazione del cielo con strumenti specifici. Numerosi partecipanti si sono recati nel museo per scoprire le testimonianze antiche e approfondire aspetti legati alle tradizioni culturali locali. L’iniziativa ha coinvolto pubblico di tutte le età, offrendo un’esperienza culturale notturna.
Tarantini Time Quotidiano Anche il Museo archeologico nazionale di Taranto aderisce alla Notte Europea dei Musei, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura francese e patrocinata da UNESCO, Consiglio d’Europa e ICOM, che sabato 23 maggio coinvolgerà musei e luoghi della cultura in tutta Europa. Dalle 19.30 alle 23.30, al costo simbolico di un euro, il MArTA proporrà tre visite tematiche in programma alle ore 20, 21 e 22, organizzate insieme all’Associazione Culturale William Herschel e Planetaras. Per l’occasione il museo si trasformerà in un osservatorio astronomico dedicato all’esplorazione del cielo e dei miti dell’antichità legati alle stelle e alle costellazioni. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
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