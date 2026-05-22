Notte Europea | apertura straordinaria al museo regionale Accascina

Da messinatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 23 maggio il Museo regionale Accascina rimarrà aperto fino a tarda sera in occasione della Notte Europea, un evento promosso dal Ministero della Cultura francese e patrocinato dall’Unesco, dal Consiglio d’Europa e dall’Icom. Questa iniziativa mira a promuovere e valorizzare il patrimonio e l’identità culturale europea e nazionale attraverso aperture straordinarie di musei e luoghi di interesse culturale in diversi paesi europei. L’apertura prolungata permette al pubblico di visitare il museo oltre gli orari usuali.

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Anche il Museo regionale Accascina sabato 23 maggio, aderisce alla Notte Europea la  campagna promossa dal Ministero della Cultura francese e patrocinata dall’Unesco, dal Consiglio d’Europa e dall’Icom, per  favorire e valorizzare la conoscenza del patrimonio e dell'identità nazionale ed europea. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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