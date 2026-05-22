Notte Europea | apertura straordinaria al museo regionale Accascina
Sabato 23 maggio il Museo regionale Accascina rimarrà aperto fino a tarda sera in occasione della Notte Europea, un evento promosso dal Ministero della Cultura francese e patrocinato dall’Unesco, dal Consiglio d’Europa e dall’Icom. Questa iniziativa mira a promuovere e valorizzare il patrimonio e l’identità culturale europea e nazionale attraverso aperture straordinarie di musei e luoghi di interesse culturale in diversi paesi europei. L’apertura prolungata permette al pubblico di visitare il museo oltre gli orari usuali.
Anche il Museo regionale Accascina sabato 23 maggio, aderisce alla Notte Europea la campagna promossa dal Ministero della Cultura francese e patrocinata dall’Unesco, dal Consiglio d’Europa e dall’Icom, per favorire e valorizzare la conoscenza del patrimonio e dell'identità nazionale ed europea. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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