Non trovano vena per l’iniezione letale sospesa condanna a morte di Tony Carruthers | Si contorceva scena orribile

Le autorità americane avevano programmato per giovedì l’esecuzione di Tony Carruthers, condannato a morte. Tuttavia, durante la procedura del 21 maggio, non è stata trovata una vena idonea per l’iniezione letale. Testimoni hanno riferito che l’uomo si è contorto in modo evidente, descrivendo la scena come orribile. La condanna è stata sospesa e l’esecuzione non è stata portata a termine. La vicenda ha suscitato reazioni e richieste di chiarimenti sulle modalità di applicazione della pena capitale.

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