Non trovano vena per l’iniezione letale sospesa condanna a morte di Tony Carruthers | Si contorceva scena orribile

Da fanpage.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le autorità americane avevano programmato per giovedì l’esecuzione di Tony Carruthers, condannato a morte. Tuttavia, durante la procedura del 21 maggio, non è stata trovata una vena idonea per l’iniezione letale. Testimoni hanno riferito che l’uomo si è contorto in modo evidente, descrivendo la scena come orribile. La condanna è stata sospesa e l’esecuzione non è stata portata a termine. La vicenda ha suscitato reazioni e richieste di chiarimenti sulle modalità di applicazione della pena capitale.

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Le autorità Usa avevano fissato a giovedì il giorno dell’uccisione dell’uomo ma durante la procedura del 21 maggio qualcosa è andato storto. Gli addetti non sono riusciti a trovare la vena causando sofferenze atroci al detenuto prima di interrompere la procedura dopo un'ora e mezza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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