Non trovano vena per l’iniezione letale sospesa condanna a morte di Tony Carruthers | Si contorceva scena orribile
Le autorità americane avevano programmato per giovedì l’esecuzione di Tony Carruthers, condannato a morte. Tuttavia, durante la procedura del 21 maggio, non è stata trovata una vena idonea per l’iniezione letale. Testimoni hanno riferito che l’uomo si è contorto in modo evidente, descrivendo la scena come orribile. La condanna è stata sospesa e l’esecuzione non è stata portata a termine. La vicenda ha suscitato reazioni e richieste di chiarimenti sulle modalità di applicazione della pena capitale.
Le autorità Usa avevano fissato a giovedì il giorno dell’uccisione dell’uomo ma durante la procedura del 21 maggio qualcosa è andato storto. Gli addetti non sono riusciti a trovare la vena causando sofferenze atroci al detenuto prima di interrompere la procedura dopo un'ora e mezza. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sullo stesso argomento
Condannato a morte si salva per un "intoppo": non si trova la vena per l'iniezione letaleEra pronto a morire, perché questa era la condanna decisa per lui, ma al momento di iniettare il farmaco letale i medici non hanno trovato la vena.
USA, stretta sulla pena di morte federale: reintrodotte iniezione letale e fucilazioneIl Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato una nuova linea di rafforzamento della pena di morte federale nell’ambito delle...
Non trovano vena per l’iniezione letale, sospesa condanna a morte di Tony Carruthers: Si contorceva, scena orribileLe autorità Usa avevano fissato a giovedì il giorno dell’uccisione dell’uomo ma durante la procedura del 21 maggio qualcosa è andato storto ... fanpage.it
Condannato a morte si salva per un intoppo: non si trova la vena per l'iniezione letaleTony Carruthers è detenuto nel Tennessee per rapimento e triplice omicidio. Dopo tre tentativi, i medici hanno rinunciato ... today.it