Non solo Malen | i migliori e i peggiori della stagione della Roma

Da gazzetta.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella stagione della Roma, Malen si è distinto come uno dei protagonisti principali, contribuendo con diverse reti e prestazioni convincenti. Tuttavia, non sono stati solo i suoi successi a catturare l'attenzione, ma anche alcune prestazioni meno positive che hanno fatto discutere tra tifosi e analisti. La squadra ha visto alternarsi momenti di brillantezza e difficoltà, riflettendo un andamento che ha coinvolto molti giocatori. La stagione si sta rivelando ricca di punti di svolta e di episodi da analizzare attentamente.

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L'arrivo di Malen nella nostra Serie A ha sorpreso tutti, soprattutto i tifosi della Roma, che si stanno godendo le ottime prestazioni e i gol dell'attaccante olandese. Ma non è l'unico protagonista della prima stagione di Gian Piero Gasperini sulla panchina giallorossa: ecco la nostra analisi nell'ultima puntata di Tutti Teorici (guarda l'episodio completo). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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