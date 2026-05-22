Non solo Malen | i migliori e i peggiori della stagione della Roma

Nella stagione della Roma, Malen si è distinto come uno dei protagonisti principali, contribuendo con diverse reti e prestazioni convincenti. Tuttavia, non sono stati solo i suoi successi a catturare l'attenzione, ma anche alcune prestazioni meno positive che hanno fatto discutere tra tifosi e analisti. La squadra ha visto alternarsi momenti di brillantezza e difficoltà, riflettendo un andamento che ha coinvolto molti giocatori. La stagione si sta rivelando ricca di punti di svolta e di episodi da analizzare attentamente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui