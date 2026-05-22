Non solo Lazio e l’intreccio con Sarri | c’è un’altra squadra su Palladino | CM

Raffaele Palladino lascerà l’Atalanta al termine della stagione, dopo meno di un anno alla guida della squadra. La sua separazione dal club è prevista a fine campionato e si apre una doppia pista per il suo futuro in Serie A. Oltre a questa situazione, si parla anche di un possibile coinvolgimento di un’altra squadra interessata al tecnico campano, che negli ultimi mesi ha avuto un rapporto difficile con alcune decisioni prese dalla dirigenza.

L’allenatore campano si separerà a fine campionato dall’Atalanta: doppia pista in Serie A É destinata a concludersi dopo poco più di sei mesi l’avventura di Raffaele Palladino all’ Atalanta. L’accesso in Conference League e gli ottavi di Champions (con l’eliminazione per mano della corazzata Bayern Monaco ) non bastano al tecnico campano per strappare la fiducia dei Percassi. Palladino e Sarri (Ansa) – Calciomercato.it Cambio in dirigenza (arriverà Giuntoli ) e di progettualità, con la ‘Dea’ che sta spingendo per convincere Sarri ad accettare la panchina nerazzurra. La gara di venerdì sera contro la Fiorentina, sua ex squadra, a meno di clamorosi colpi di scena sarà quindi l’ultima partita di Palladino alla guida dell’Atalanta, malgrado un altro anno di contratto e in scadenza nel giugno 2027. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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