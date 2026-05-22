Un medico è stato multato dopo aver diffuso una foto di un paziente senza il suo consenso. La normativa stabilisce che non si può pubblicare l’immagine di una persona malata senza il suo permesso, anche a scopo di ricerca medico scientifica, a meno che non siano state rimosse tutte le caratteristiche che permettono di riconoscerla. La legge enfatizza l’importanza di rispettare la privacy delle persone e di proteggere i dati sensibili, anche in ambiti medici e di studio.

AGI - Non è possibile pubblicare immagini di un malato senza il suo consenso, neanche per finalità di ricerca medico scientifica, se prima non siano state anonimizzate. A maggior ragione se ne ledono la dignità. Lo ha ribadito il Garante della privacy che ha irrogato una sanzione di 5mila euro a un medico che aveva utilizzato le foto di un neonato affetto da una grave malformazione e poi deceduto, nell'ePoster di presentazione di una ricerca in occasione di un convegno di medicina. Lo studio era stato poi pubblicato sul sito della Società italiana di pediatria (Sip) e successivamente rimosso. L'Autorità si è attivata a seguito... 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Non si può diffondere la foto di un malato senza il suo consenso, multato un medico

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Drugged, he couldnt resist offending the CEO who saved him, then vanished leaving all his wealth.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Il baciamano senza consenso può essere aggressione sessuale

Il caso Phica non è finito, un nuovo sito pubblica foto di donne senza consenso: nelle stanze di Slut RoomAbbiamo scoperto un nuovo sito dove vengono pubblicate foto intime di donne senza consenso.

Il digitale può aiutare a diffondere una cultura di diversità e inclusione?L'inclusione passa anche dalle relazioni e dal linguaggio. E se le nostre comunicazioni, la nostra socialità, sono sempre più intrise di digitale, allora anche il digitale deve essere messo sotto ... corriere.it

VATICANO - LE PAROLE DELLA DOTTRINA a cura di don Nicola Bux e don Salvatore Vitiello - Pio XII e la dottrina cattolica: se non la si sa promuovere e difendere, non si può ...Città del Vaticano (Agenzia Fides) - Si avvicina il Cinquantenario del transito del grande Papa Pio XII, avvenuto in Castelgandolfo il 9 ottobre 1958. La Chiesa cattolica è a Lui debitrice non meno ... fides.org