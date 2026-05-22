A Pastena, quartiere di Salerno, si è diffusa la preoccupazione per la scomparsa di un ragazzo di 25 anni. L’ultima volta è stato avvistato nei pressi di un supermercato, e da allora non si hanno più sue notizie. La famiglia e le autorità stanno cercando di rintracciarlo, ma al momento non ci sono aggiornamenti sulla sua posizione. La scomparsa ha attirato l’attenzione della comunità locale, preoccupata per le sue sorti.

Tempo di lettura: < 1 minuto C’è allarme nel quartiere di Pastena a Salerno per la scomparsa di Nunziante Carrafiello, 25 anni. Da ieri giovedì 21 maggio intorno alle 20 nei pressi del supermercato 365 di Pastena, nel quartiere Italia di Salerno si sono perse le due tracce. Il giovane era in attesa del padre, impegnato a fare acquisti all’interno del punto vendita; quando l’uomo è uscito, non lo ha più trovato e da quel momento di Nunziante non si hanno notizie. Il ragazzo è alto circa 175 centimetri e indossava una maglia nera, jeans e un giubbotto blu scuro. I familiari riferiscono che negli ultimi tempi appariva particolarmente agitato, un dettaglio che rende ancora più urgente il suo ritrovamento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Non si hanno più notizie di un 25enne: l’ultima volta è stato visto nei pressi di un supermercato

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