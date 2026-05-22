L’indignazione per il trattamento riservato agli equipaggi della flottiglia in acque internazionali si sta affievolendo, mentre l’attenzione si sposta su un dibattito più ampio riguardo alle politiche di Israele. Le immagini di maltrattamenti e umiliazioni sono state diffusamente commentate, ma ora si parla anche di una questione più vasta legata alla politica di sicurezza e alle strategie di controllo nel territorio. La vicenda ha attirato l’attenzione di vari media, portando alla ribalta le tensioni tra le parti coinvolte.

L’indignazione per il trattamento inumano riservato da Israele agli equipaggi della Flotilla, catturati in acque internazionali con un atto di pirateria e poi insultati, malmenati e umiliati mediaticamente, rischia di spegnersi presto nel vortice delle notizie giornaliere.?Allora conviene ragionare a mente fredda. Itamar Ben Gvir non è il “cattivo” che fa l’eccezione. Il problema non è lui, ma la rotta imboccata da Israele. La malattia da affrontare è la “Grande Israele” suprematista, l’obiettivo perseguito dai suoi governanti. Quanto è accaduto chiama in causa la volontà di dominio, che anima il primo ministro Netanyahu, la compagine di governo tutta, la maggioranza che lo sostiene e – bisogna prenderne atto – una vasta massa di elettorato che sostiene la politica violenta praticata ormai regolarmente da Israele. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Non è Ben Gvir il problema,?ma la Grande Israele suprematista

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Ben-Gvir Expands Gun Permits in Jerusalem, Igniting Fears of Escalating Tensions

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. @paolomieli: Non c'è una sola voce che difenda l'operato di Ben Gvir e compagnia, è una cosa notevole. Ci sono delle date che segnano dei punti di passaggio, questo è un passaggio che segna una tappa a livello mondiale x.com

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