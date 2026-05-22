Non ci sarà nessuna fusione tra Puig ed Estée Lauder

L'incontro tra le aziende spagnola e statunitense si è concluso senza accordi, secondo quanto comunicato dalla prima alla CNMV. La società spagnola ha confermato che non ci sarà nessuna fusione tra le due realtà. La notizia arriva dopo alcune settimane di voci che avevano alimentato speculazioni su possibili accordi tra le due compagnie nel settore della cosmetica e dei profumi. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo alle ragioni della mancata intesa.

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Si è chiuso senza nessun accordo l’incontro tra Puig ed Estée Lauder. Lo ha comunicato l’ azienda spagnola lo scorso giovedì alla Commissione Nazionale del Mercato dei Valori Mobiliari (CNMV). La società ha fatto sapere, inoltre, rimane concentrata “sull’esecuzione della propria strategia e sul continuo impulso alla crescita redditizia dell’intero portafoglio di marchi”. No, non ci sarà nessuna fusione tra Puig ed Estée Lauder. Infatti lo scorso 23 marzo le due aziende avevano annunciato di essere già al lavoro su accordi per poter unire le due società. Lo scopo finale era la nascita, che sarebbe derivata da questa operazione, di un terzo gruppo della cosmetica a livello globale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Non ci sarà nessuna fusione tra Puig ed Estée Lauder ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Come procede la fusione tra Estée Lauder e Puig?Le due potenti società del beauty Estée Lauder e Puig continuano ad andare avanti, delineando sempre di più le trattative per la fusione. Leggi anche: Estée Lauder e Puig in trattativa per la fusione dei brand: cosa sappiamo