Non basta essere Brad Pitt per vendere una crema

Negli ultimi anni molte celebrità hanno lanciato linee di prodotti di bellezza, ma non sempre la fama garantisce il successo commerciale. La creazione di un marchio richiede più di un nome noto e un'immagine pubblica consolidata. Alcuni di questi prodotti sono stati accolti con scetticismo o hanno avuto risultati deludenti, evidenziando la difficoltà di trasformare la notorietà in vendite concrete. La competizione nel settore dei cosmetici è intensa e spesso legata a strategie di marketing e distribuzione più che alla sola fama di chi le promuove.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui