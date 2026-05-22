Non basta essere Brad Pitt per vendere una crema
Negli ultimi anni molte celebrità hanno lanciato linee di prodotti di bellezza, ma non sempre la fama garantisce il successo commerciale. La creazione di un marchio richiede più di un nome noto e un'immagine pubblica consolidata. Alcuni di questi prodotti sono stati accolti con scetticismo o hanno avuto risultati deludenti, evidenziando la difficoltà di trasformare la notorietà in vendite concrete. La competizione nel settore dei cosmetici è intensa e spesso legata a strategie di marketing e distribuzione più che alla sola fama di chi le promuove.
Tra le grandi celebrità è diventato normale creare un proprio marchio di prodotti: tanti si sono rivelati dei fallimenti Nel settembre del 2022, Brad Pitt annunciò Le Domaine, una linea di prodotti per la pelle ispirata alle proprietà antiossidanti dell’uva del suo vigneto francese. L’operazione in sé non era inaudita: negli ultimi anni succede sempre più spesso che le celebrità creino dei propri marchi e linee di prodotti, specie nel settore dei cosmetici. Il motivo è abbastanza semplice: sono facili da produrre – esistono aziende che in poche settimane creano prodotti nuovi basati formulazioni preesistenti – e per chi ha milioni di follower i costi della promozione sono praticamente inesistenti e i margini di guadagno altissimi. 🔗 Leggi su Ilpost.it
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